Toure toetab Guardiola stiili: pidevalt kaitsta on tüütu

Inglismaa jalgpalliklubi Manchester City poolkaitsja Yaya Toure avaldas toetust Pep Guardiola ründavale stiilile ning ütles, et pidev kaitsmine on tüütu.

33-aastane Elevandiluuranniku mees jäi hooaja alguses oma agendi ja Guardiola vahelise tüli tõttu kuni novembrikuuni City koosseisust välja, aga nüüd, kui konflikt lahendatud, meeldib talle katalaani käe all tegutseda, vahendas Soccernet.ee.

"Me kõik tahame niimoodi mängida," lausus Toure. "Ma ei taha olla kaitsvas meeskonnas. Kaitsmine on midagi rasket. Mängijale, kellele meeldib jalgpall, on pidev kaitsmine tüütu."

"See stiil, mida me praegu mängime, on parim. Üritame loomulikult anda endast kõik ning meil tekib alati suurepäraseid väravavõimalusi."

"Liverpooli vastu jätsime need realiseerimata, aga vahel tuleb sellega leppida. Meil olid sel kuul olnud mängud iga kolme päeva tagant, mis võis oma mõju avaldada."