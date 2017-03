Laskesuusatamise valitseja sai taas isaks

Surrounded by princesses ???? This little one was patient enough to wait the season end and her father. Welcome in our world Inès! Entouré de princesses ????Inès a été assez patiente pour attendre la fin de la saison et le retour de son papa. Bienvenue parmi nous ma chérie!

A post shared by Martin Fourcade (@martinfourcade) on Mar 25, 2017 at 9:37am PDT