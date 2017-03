Vassiljev: see oli hästi teenitud punkt

"Kerge ei olnud kindlasti. Mõned momendid olid sellised, et liiga palju mängisime pikki palle ja see oli probleem, võidelda seal keskkaitsjatega," sõnas Konstantin Vassiljev Vikerraadiole. "Meil tekkisid meie võimalused nii, nagu planeerisime – kiirrünnakud viia keskelt läbi. Osa plaanist töötas, aga kindlasti on, mida parandada mängus palliga."

Oli see ka üllatav, et Küpros esimesel pooltunnil nii kõvasti domineeris? "Ei, nad ei üllatanud oma mänguga, olid oma kodus agressiivsed," arvas Vassiljev. "Meie jaoks oli väga tähtis mitte lasta väravat lüüa ja leida omad võimalused. Esimese poolaja viimased 15 minutit olid juba natuke teistsugused."

"Kui ei saa alati võita, siis vähemalt on vaja viik teenida, arvan, et see oli hästi teenitud punkt," lisas Vassiljev. "Eesti koondise jaoks võõrsilt saadud punkt on alati okei, kui see ei ole San Marino."

Eestil on nüüd väravavõimalusi olnud küll, aga miks ei õnnestu ära lüüa? "Meil ei ole väga palju jalgpallureid, kes oma klubides löövad väravaid, see ongi meie probleem," tõdes Vassiljev. "On vaja leida enesekindlust, mingitel hetkedel võib-olla ei piisa meisterlikkusest. Aga vähemalt need võimalused tekivad, see annab lootust, et need väravad tulevad."