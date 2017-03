Lemsalu: seda emotsionaalset tõusu oli meile vaja

"Vaadates mängupilti, oli meil õnne ja tegelikult oli ka Küprosel õnne, ega me päris lootusetult ei mänginud, momente oli," rääkis endine koondislane Marek Lemsalu ETV jalgpallistuudios. "Ma usun, et peatreener ja meeskond tahtis palliga paremini mängida. Kuid arvestades eelmise aasta tulemusi, oli pigem samm edasi."

Avapoolajal domineeris Küpros täielikult mängu, Eesti sai mängu sisse umbes 30. minutil. "Midagi head ei olnud, see oli päris raske periood meie jaoks," tõdes Lemsalu. "Väga näpuga näidata ei saa, poisid tahtsid teha, mis võimalik, aga Küpros mängis seda esimest pooltundi väga hästi."

Üleminek kaitsest rünnakule Lemsalu hinnangul väga hästi ei toiminud. "Söödud sinna ründefaasi olid pigem nõrgad ja mitte väga täpsed, välja arvatud [Konstantin] Vassiljev, aga laias laastus me neid üleminekuid väga hästi ei mänginud," lausus Lemsalu. "Samas, Küpros meile mõned momendid ikka andis. Meil võimalusi oli, kuid me ei kasutanud neid ise ära."

"Kahjuks see väga meeldejääv ja väga hea mäng ei olnud, aga samas ikkagi võõrsilt üks punkt ära võtta tabelis oma konkurendilt on hea tulemus," lisas Lemsalu.

Järgmise mängu peab Eesti koondis teisipäeval, 28. märtsil, kui Tallinnas võõrustatakse sõprusmängus Horvaatiat. "Seda emotsionaalset tõusu oli meile kindlasti vaja," arvas Lemsalu.”Esimene selle aasta kodumäng ja väga tugeva vastasega, usun, et meil motivatsiooni kindlasti on ja me tahame kindlasti kas viigi või siis võidu ära võtta."

Vaata ka jalgpallistuudio arutelu pärast esimest poolaega ja pärast lõpuvilet: