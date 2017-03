Reim: meile oli tähtis, et suutsime nullimängu teha

"Koondise jaoks võõrsilt punkt võtta on punkti näol hea tulemus. Loomulikult oli soov mängida – eriti palliga – natuke paremini, aga kuna koduvõistkond väga hästi seda palli hoidis ja neid teravusi tekitas, siis lihtsalt pidime ka kaitses kompaktselt ja korralikult olema, sellega saime suhteliselt hästi hakkama," ütles Eesti koondise peatreener Martin Reim ERR-ile. "Eks ta oli selline taktikaline mäng, teadsime meie, mis on nende tugevused ja plaanid, nemad üritasid meie võimalusi takistada. Mängupildi poolest, loomulikult, saab paremini, aga meile oli tähtis, et suutsime nullimängu teha, paar mängu on sinna võrku natuke palju läinud. Arvan, et siit on hea edasi minna, ka see palliga pool. Kuigi meil oli häid kontramomente ja väravavõimalusi, aga mingi periood oleks pidanud paremini ja kauem palli hoidma."

"Alates 30. minutist saime ka juba mingeid rünnakuid teha, palli hoitud ja teravust loodud. See 30 minutit oli päris keeruline," lisas Reim. "Kindlasti oli see just, et liiga kiiresti ja kergelt palli ära loovutasime. Väga palju pidime ilma pallita jooksma ja seetõttu jäi pressing keskväljal liiga ümmarguseks või passiivseks, ei oldud teravalt kallal."

Eesti koondise kapten Ragnar Klavan arvas, et viigipunktiga võiksid rahul olla mõlemad koondised. "See oli positiivne tänase mängu juures, et punkti saime ja taga nulli hoidsime," lausus Klavan. "Muude asjadega... oli paremaid ja halvemaid hetki tänases mängus, aga võõrsil viik Küprose vastu on täiesti okei."

Tsükkel on nüüd täpselt poole peal, Eesti koondisel on kirjas neli punkti, väravavahe on aga -10. "Ei saa öelda, et võiks rahul olla. Alati tahad paremaks saada ja edasi liikuda," arutles Klavan. "Kindlasti see väravate arv, mis on meile löödud, jääb painama, aga tänast mängu vaadates on edasi liigutud ja taga on null hoitud. Liigume vaikselt edasi."