Aksalu: mängupilt polnud kõige ilusam, tulemusega jääme rahule

"Arvan, et võime rahule jääda tulemusega," ütles Eesti koondise väravavaht Mihkel Aksalu ERR-ile. "Mängupilt ei olnud kõige ilusam, aga tulemus oli see, mis meil oli vaja siit kätte saada ja meeskond jääb sellega tahule."

"Nagu tavaks on, mängime täpselt nii hästi, kui palju vastane lubab meil mängida. Vastase press oli väga agressiivne ja me ei suutnud neid lihtsaid sööte üksteisele anda, sellest tuligi rabistamine," jätkas Aksalu. "Kui 25 minutit ilma pallita joosta, siis tahes astmata jalad on verd täis ja need söödud ei hakkagi kohale minema. Aga ma arvan, et 35 minutit vist oli mängitud ja siis tulime korra välja, tekkisid ka meil endal paar võimalust."