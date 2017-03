WADA Johaugile määratud karistust edasi ei kaeba

Norra olümpiakomitee dopingukomisjon määras mullu sügisel dopingukontrollis põrunud Johaugile 13-kuulise võistluskeelu. Rahvusvaheline Suusaliit (FIS) leidis, et karistus on liiga leebe ja pöördus Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) poole, WADA seda aga teha ei kavatse.

"Saan kinnitada, et WADA ei pöördu CAS-i ega kaeba Therese Johaugile määratud karistust edasi," ütles WADA kõneisik Ben Nichols Norra Rahvusringhäälingule (NRK).

Ka Norra Antidoping, Rahvusvaheline Olümpiakomitee ja Johaug ise otsustasid mitte edasi kaevata.

"Oleme sellega rahul. Samas, FIS kaebas karistuse edasi ja seetõttu peame ikkagi CAS-i minema" kommenteeris Johaugi mänedžer Jörn Ernst. "Aga see on siiski positiivne, et WADA niimoodi otsustas."

NRK uuris Nicholsilt, kas WADA loobus edasikaebamisest, kuna nad on otsusega rahul või seetõttu, et FIS seda juba tegi. "Me ei soovi hetkel rohkem kommentaare jagada," vastas Nichols napisõnaliselt.

Johaug põrus mullu sügisel dopinguproovis anaboolse steroidi klostebooliga. Norralanna sõnul tarvitas ta päikesepõlenud huulte raviks põletikuvastast kreemi ega teadnud, et see sisaldab keelatud ainet. Süü võttis enda peale Norra koondise arst. Norra olümpiakomitee otsustas Johaugile määrata 13 kuu pikkuse võistluskeelu, mis lõppeks 18. novembril.

FIS-i hinnangul on see aga liiga leebe karistus ja nad pöördusid Rahvusvahelise Spordiarbitraaži (CAS) poole. "Määratud karistus on vastaval skaalal liiga kerge ning see ei kajasta rikkumise tegelikku raskusastet," avaldas FIS eelmisel nädalal. "Fakt oli, et Therese Johaug jättis tähelepanuta ravimi pakendile punaselt trükitud dopingainete sisalduse hoiatuse, kuigi ravim oli tema jaoks tundmatu ning ostetud võõrast riigist."