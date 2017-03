Jüris toimuvad Eesti meistrivõistlused standardtantsudes

Publiku rõõmuks võistlevad meistrivõistlustel paimad Eesti tantsijad, kes kuuluvad ühtlasi ka maailma absoluutsesse tippu. Loomulikult on võimalik võistlemas näha Madis Abelit ja Aleksandra Galkinat, kes on hetkel maailma jooksvas edetabelis standardtasudest 2362 paarist 10. kohal. Samuti võistlevad täiskasvanute vanusegrupis 50 maailma parima sekka kuuluvad Andres Liiv ja Kristin Vaha ning selle aasta 10-tantsu Eesti meistrid ja Euroopa meistrivõistlustel 3. koha võitnud Kirill Medianov ja Elisaveta Semjonova.

Noorte vanusegrupis on samuti võimalik võistlemas näha maailmaklassi tantsijaid. Ilia Rotar ja Silvia Susanne Barjabin on maailma jooksvas edetabelis 11. kohal ning Erik Herbert Lõhmus ja Annika Talvet omavad maailma parimate tantsupaaride seas 25. kohta.

"On märkimisväärne, et Eestis on standardtantsudes nii palju maailmatasemel tantsupaare ning Eesti meistrivõistlused saavad toimuma tihedas konkurentsis. Hea meel on selle üle, et ka kodupublikul on võimalik meie endi maailma tippe võistlemas näha.", sõnas Eesti Tantsuspordi Liidu peasekretär Sten Laansoo.

Ajakava:

10.30 - Avamine

18.30 - Pidulik avamine, finaalid

20.45 - Autasustamine