Kotsar sai peatreenerilt kiita: ta mängis kaitses lihtsalt suurepäraselt!

"Kui rääkida Kotsarist, siis ma mõistan, et ta ei kogunud statistikasse küll häid numbreid, kuid mängis kaitses lihtsalt suurepäraselt! Ta tegutses hästi Motley’ga (Baylori liidermängija Jonathan Motley – toim) ega lasknud tal end mängus hästi tunda," vahendab Postimees Martini tunnustavaid sõnu.

"Hea tunne on taas ajalugu teha ning ma usun, et kui oleme saanud maitse suhu, siis tekib meil sõltuvus. Sestap anname endast kõik, et seda jätkata," rääkis South Carolina korvpallur Duane Notice.

Kaheksa parema seas kohtub South Carolina Floridaga, mäng algab Eesti aja järgi pühapäeva õhtul kell 21.20.