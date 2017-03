Max Verstappen: Red Bull pole Mercedese ja Ferrariga samal tasemel

"Ma nägin seda ette juba talvisel testiperioodil," ütles hollandlane Verstappen kvalifikatsioonivõistluse järel Sky Sportsile. "See on parim, mida me suudame. Meil pole praegu piisavalt võimu ja me ei ole veel Ferrari ja Mercedesega samal tasemel."

"Homme on meie parimaks võimaluseks probleemideta start, sest meil pole piisavalt kiirust, et Ferraride ja Mercedestega võistelda. Ma olen realist."

Pühapäevane lõppvõistlus algab Melbourne'is Eesti aja järgi kell 8 hommikul.