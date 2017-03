Iirimaa kapten murdis eilses valikmängus jala

Coleman murdis jala teise poolaja keskel, kui talle tegi vea Walesi vasakkaitsja Neil Taylor, kes sai selle eest ka punase kaardi.

"Seamus läks haiglasse, kus kinnitati, et ta on luu murdnud," sõnas Iirimaa peatreener Martin O'Neill pärast mängu. "See on tema jaoks tõsine tagasilöök. Tal on käimas elu parim hooaeg ja ta on meile suurepärane kapten ja meie jaoks väga tähtis mängija."

Walesi peatreener Chris Coleman ei mõistnud Taylorit mängu järel hukka. "Kõige tähtsam on Seamus Coleman," vahendab BBC Colemani sõnu. "Meile öeldi, et asi on hull ja meil on seetõttu kahju. Neil Taylor pole sellist tüüpi mängija, kuid loomulikult on meie mõtted Seamusega."