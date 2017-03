CSKA alistas Euroliigas Uniksi, Darüssafaka säilitas edasipääsulootuse

CSKA (21-7) resultatiivseim oli 22 punkti visanud Nando De Colo, Miloš Teodosici arvele jäi 12 silma ja 12 korvisöötu. Uniksi (7-21) parim oli taas Keith Langford, kelle arvele jäi seekord 17 silma. Uniksile oli see juba 11. järjestikune kaotus, veelgi nukramaks muudab nende jaoks olukorra see, et meeskonna põhimängujuht Quino Colom pidi teisel veerandajal vigastuse tõttu väljakult lahkuma.

Istanbuli klubide duellis tõmbas pikema kõrre Darüssafaka Dogus (14-14), kes oli 73:67 üle Galatasarayst (10-18) ning säilitas ühtlasi võimaluse pääseda play-offi, sest Belgradi Crvena Zvezda (15-13) jäi 54:67 alla Barcelonale (11-17). Madridi Real (21-7) alistas Pireuse Olympiakose (19-9) 79:73 ning tõusis Euroliiga liidriks.