Austraalia GP kvalifikatsiooni võitis Lewis Hamilton

Hamiltoni järel stardivad Melbourne'is homme Ferrari piloot Sebastian Vettel (+0,268), tiimikaaslane Valtteri Bottas (+0,293) ja Kimi Räikkönen (Ferrari, +0,845).

Kaheksa hulka mahtusid veel Max Verstappen (Red Bull), Romain Grosjean (Haas), Felipe Massa (Williams) ja Carlos Sainz Jr. (Toro Rosso).

Varahommikul sõidetud kolmandal vabatreeningul sõitis parima aja välja Vettel, edestades Bottast ja Hamiltoni peaaegu poole sekundiga.

PROVISIONAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): Tight at the top #Quali #AusGP ???????? #F1 pic.twitter.com/igFxjlKFal

That's pole for @LewisHamilton!@ValtteriBottas will start P3 on his Mercedes debut!!



What. A. Day!!! #AusGP #F1 pic.twitter.com/c69Erf13bM