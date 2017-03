Eesti kohtub täna MM-valikmängus Küprosega

Senise nelja vooruga on mõlemad meeskonnad kogunud kolm punkti, eelmise valikmängu kaotas Eestis Brüsselis Belgiale 1:8. "Kindlasti sai palju mõtteainet, mis valesti läks, ja neid asju oli võimalik parandada," sõnas koondise peatreener Martin Reim eile. "Kui tahame võõrsil rünnata, siis peavad kõik asjad paigas olema."

Kui välja jätta mäng Gibraltariga, mis võideti 4:0, siis on Eesti ülejäänud kolm mängu kaotanud väravate vahega 1:15. "Üritame vigu parandada," tunnistas koondise kapten Ragnar Klavan. "Eesti ja Küpros on võrdsed võistkonnad ning loodame, et oleme võitluseks valmis."

"Tahame endast parima anda ja üritame kõik teha hea tulemuse nimel," sõnas Eesti koondise poolkaitsja Konstantin Vassiljev. "Loodetavasti on kõik omal tasemel."

Eesti koondise koosseis:

Väravavahid

Mihkel Aksalu (07.11.1984) – Seinäjoen Jalkapallokerho (FIN) 29/0

Marko Meerits (26.04.1992) – Vaasan Palloseura (FIN) 5/0

Matvei Igonen (02.10.1996) – FCI Tallinn 0/0

Kaitsjad

Ragnar Klavan (30.10.1985) – Liverpool FC (ENG) 116/3

Taijo Teniste (31.01.1988) – Sogndal Fotball (NOR) 52/0

Ken Kallaste (31.08.1988) – Korona Kielce (POL) 32/0

Nikita Baranov (19.08.1992) – Kristiansund BK (NOR) 16/0

Joonas Tamm (02.02.1992) – Tallinna FC Flora 7/0

Karl Mööl (04.03.1992) – Nõmme Kalju FC 3/0

Madis Vihmann (05.10.1995) – Tallinna FC Flora 0/0

Poolkaitsjad ja ründajad

Dmitri Kruglov (24.05.1984) – FCI Tallinn 106/4

Aleksandr Dmitrijev (18.02.1982) – FCI Tallinn 102/0

Konstantin Vassiljev (16.08.1984) – Jagiellonia Białystok (POL) 93/22

Sergei Zenjov (20.04.1989) – Gabala FK (AZE) 54/10

Karol Mets (16.05.1993) – Viking Stavanger (NOR) 36/0

Henri Anier (17.12.1990) – Inverness Caledonian Thistle FC (SCO) 34/7

Ilja Antonov (05.12.1992) – SV Horn (AUT) 30/1

Sergei Mošnikov (07.01.1988) – FC Minsk (BLR) 28/1

Siim Luts (12.03.1989) – Bohemians 1905 (CZE) 27/1

Henrik Ojamaa (20.05.1991) – Dundee FC (SCO) 25/0

Artjom Dmitrijev (14.11.1988) – Nõmme Kalju FC 3/0