VIDEO | Phoenixi noor tagamängija viskas Bostoni vastu koguni 70 punkti

Teisel poolajal 51 silma (viimasel veerandajal 28 punkti) kogunud Bookerist sai alles kuues mängija NBA ajaloos, kes 70 punktini jõudnud, enne teda on saavutusega hakkama saanud Wilt Chamberlain, David Robinson, David Thompson, Elgin Baylor ja Kobe Bryant. ESPN-i sõnul on tegemist 11. mänguga, kus üks mängija viskab vähemalt 70 punkti.

"Seda ei juhtu väga tihti," jäi noormees mängu järel tagasihoidlikuks. "Eriti veel sellise tugeva kaitsemeeskonna nagu Boston Celticsi vastu. Ma teadsin, et pean täna (eile) vaimselt tugev olema, sest Bostonis mängimine pole kunagi lihtne. Ma olin väga agressiivne ja mu meeskonnakaaslased hakkasid mind leidma, mulle häid katteid panema ja ülejäänu on juba ajalugu."

Booker jõudis 70 punktini tänu Sunsi ohtratele minutilistele mõttepausidele ning vigade tegemisele. "See, mida nad tegid, oli imelik," sõnas Bostoni mängujuht Isaiah Thomas pärast mängu. "Ma pole iial näinud, kuidas niimoodi numbreid jahitaks, ma arvan, et keegi pole midagi sellist näinud. Time-outide võtmine ja vigade tegemine ka siis, kui me olime 15 punktiga ees... oli selge, mida nad tahtsid teha, talle võimalikult palju punkte koguda. Müts maha tema ees - ta tegi võimsa mängu."

Bookeri 70 punkti on ühtlasi enim, mis mängijad sellel hooajal saavutanud on, hooaja varasem punktirekord (60) kuulus Klay Thompsoni nimele. Viimati viskas üks mängija NBA-s ühes kohtumises nii palju punkte siis, kui Kobe Bryant tegi Toronto Raptorsi vastu 2006. aasta jaanuaris oma kuulsa 81-punktilise mängu.

Vaatamata Bookeri saavutusele võttis Boston ikkagi kümnepunktilise võidu, nende resultatiivseim oli 34 punkti visanud Isaiah Thomas. Bookeri täielik statistika: visked väljakult 21/40, neist kolmesed 4/11, vabavisked 24/26, kaheksa lauapalli, kuus resultatiivset söötu, kolm vaheltlõiget, üks viskeblokeering, viis pallikaotust.