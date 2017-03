Rahvusvaheline võimelmisliit lubas Eestit toetada varustusega

Tallinnas viibiv FIG-i juht Morinari Watanabe kohtus EOK ja Tallinna linna esindajatega, kellega arutati uue võimlemissaali ehitamist. Kolme päeva jooksul arutatakse Tallinnas, milliseid uuendusi ja muutusi peaks tegema kogu maailmas eelkõige harrastusvõimlemises, et tõsta erinevate ürituste atraktiivsust, kvaliteeti, võita rohkem tähelepanu ja harrastajaid. 24 riigi eestvedajad siia toonud mõttekoja juhatas sisse jaapanlane Morinari Watanabe, kes tegutseb kolmandat kuud FIG-i presidendina. 135-aastase ajalooga FIG on maailma vanim olümpiaala spordiorganisatsioon ja Watanabe on ala üheksas president, esimene juht Aasiast.

Rahvusvahelist mõõtu ärimees ja Jaapani võimlemise suur arendaja lubas toetada Eestit võistlusvarustusega, kui Lasnamäele valmib EOK presidendi Urmas Sõõrumaa initsiatiivil sportvõimlemissaal. Võimlemine tervikuna on Eestis harrajastaje arvult jalgpalli järel spordiala number kaks, millega tegeleb pea 17 000 inimest.