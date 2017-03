Reim valikmängust Küprosega: kellel on parem päev, see on tugevam

Eelmise valikmängu kaotas Eestis Brüsselis Belgiale 1:8. Homseks mänguks on tehtud hoolega ettevalmistust ning koostööd hakati lihvima juba pühapäeval. "Meil oli võimalus koondis saada kokku paar päeva varem kui tavaliselt," ütles Eesti koondise peatreener Martin Reim. "See võimaldas kõiki asju treeningutel rahulikumalt teha. Esimesel päeval võtsime kokku ka eelmise valikmängu ja üritasime seal tekkinud probleeme laagris lahendada. Tegime kaotusest omad järeldused, et järgmisel korral paremad olla."

Päris rahul Reim siiski pole. "Sellist luksust meil ei ole, et kõik mehed oleksid oma koduklubides piisavalt mänguaega saanud ning Eestis on hooaeg alles alanud ja Skandinaavias peetakse alles sõprusmänge," sõnas Reim. "Aga üldiselt on kõik suhteliselt heas vormis."

Eesti ja Küpros jagavad turniiritabelis kolme punktiga neljandat kohta. Seetõttu nimetas Küprose koondise juhendaja eelseisvat matši omamoodi derbiks. "Olen temaga nõus," ei vaielnud Reim kolleegile vastu. "Kellel on parem päev, see on tugevam. Mõlemad on võimelised üllatama teiste vastu, kuid seni see õnnestunud ei ole."

Kui välja jätta mäng Gibraltariga, siis on Eesti ülejäänud kolm mängu kaotanud väravate vahega 1:15. "Üritame vigu parandada," tunnistas koondise kapten Ragnar Klavan. "Eesti ja Küpros on võrdsed võistkonnad ning loodame, et oleme võitluseks valmis."