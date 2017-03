Teigamägi loodab kergejõustikuliidu eelarvet suurendada

2006. aastast kergejõustikuliitu juhitiv Erich Teigamägi oli tänastel valimistel ainsaks kandidaadiks. Tallinnas toimunud alaliidu presidendi valimistel olid kohal 44 klubi esindajad, kes hääletasid kõik ka Teigamäe poolt. Lisaks valiti 11-liikmeline juhatus, kuhu nüüd kuulub tegevsportlane, olümpiavõitja Gerd Kanter, lisaks veel Harry Lemberg, Rein Sokk, Jaak Vettik, Mati Lilliallik, Raido Mägi, Toomas Mälberg, Urmo Raiend, Kadri Kivine, Mart Einasto. Et otsustajatel oleks sisulist taustainfot rohkem, siis soovitakse laiendada ekspertide ringi ehk haarata klubisid rohkem otsustamisprotsessi.

"Tahame meie organisatsiooni sees suurendada komisjonide ja ekspertgruppide arvu, et viia otsustusõigus klubi- ja sportlasetasandile lähemale," ütles Teigamägi ETV spordisaatele.

Üks selge prioriteet on Teigamäe sõnul saavutusspordile raha juurde leidmine ja tervikuna eelarve kasvatamine, et suudetaks koondised kvaliteetsemalt teenindada. "Kergejõustikuliidu eelarve on juba pikka aega püsinud 1,2-1,4 miljonit eurot aastas," meenutas Teigamägi. "See pole maht, millega saaks tänapäeval kergejõustikku stabiilselt edasi arendada."

Ala presidendi ja uue juhatuse volitused kestavad 2021. aasta kevadeni.