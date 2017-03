Eesti jalgpallikoondis ei kavatse Küprosel ainult kaitsele rõhuda

Viimane kord kui Eesti jalgpallikoondis maailmameistrivõistluste valikkohtumist mängis, löödi meile kaheksa väravat. Nicosias loodab Eesti aga Küprose vastu teistsugust mängu näidata ja ikkagi ka ise väravaid lüüa. "Nii palju see mäng meid ettevaatlikuks ei muutnud, et täiesti kaitsesse tõmbuksime," vahendas ETV spordisaade Eesti meeskonna peatreeneri Martin Reimi sõnu. "Kindlasti sai palju mõtteainet, mis valesti läks, ja neid asju oli võimalik parandada. Kui tahame võõrsil rünnata, siis peavad kõik asjad paigas olema."

Kreeka laagrist Küprosele jõudnud meeskond oli heas tujus ja võitlusvaimu täis. "Oli väga kasulik laager, kus saime arutada asju nii platsil kui väljaspool platsi," lisas Eesti koondise kapten Ragnar Klavan.

Küprose koondise pressikonverentsil rõhutati, et tegemist on võrdsete meeskondadega ja seetõttu on nende jaoks tegemist nii mõneski mõttes tsükli tähtsaima mänguga. Eesti pressikonverentsil nii kategoorilised ei oldud, kuid ootused on igati kõrged. "Tahame endast parima anda ja üritame kõik teha hea tulemuse nimel," sõnas Eesti koondise poolkaitsja Konstantin Vassiljev. "Loodetavasti on kõik omal tasemel."

Otseülekanne Küprose ja Eesti valikkohtumisest algab homme ETV2 kanalil kell 18.45. Mängu näeb ka ERR-i spordiportaali vahendusel.