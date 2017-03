Valitsev Eesti meister Martin Pärtelpoeg liitus Vihur Motosport meeskonnaga

Kokku on algaval hooajal Vihur Motosport meeskonnas neli sõitjat, lisaks Martin Pärtelpojale sõidab Eesti meistrivõistlustel Superbike klassis eelmise aasta teises pooles tiimiga liitunud Sander Luisk. B1200 klassis sõidab Jüri Randla, nii Randla kui Luisk sõidavad samuti BMW S1000 RR tsiklitega. Tiimi neljas sõitja on Kaiko Kolkanen, kes sõidab Eesti meistrivõistlustel Superstock 600 klassis.

Martin Pärtelpoeg: „Väga hea meel on liituda sellise professionaalse tiimiga nagu Vihur Motosport. Markoga tunneme juba lapsepõlvest saati, oleme palju koos võistelnud ja nüüd saame ühes tiimis koostööd teha. Algava hooaja osas olen väga optimistlik ja olen kindel, et saame koos väga häid tulemusi teha.“

Marko Rohtlaan: „See, et meil on Martiniga nö ühine võidusõidukeel, aitab kindlasti palju kaasa. Tagasiside andmine on lihtsam ja täpsem ja nii saame üheskoos Martinile ette valmistada just sellise ratta, nagu ta soovib. Martini tulek meie meeskonda annab meile lisaväärtust, mida saame kõik kasutada. Lisaks Eesti meistrivõistlustele otsime Martinile võimalust osaleda ka välisvõistlustel, siin hetkel veel töö käib. Minu tänusõnad lähevad United Motorsile, tänu kellele on meil väga konkurentsivõimelised tsiklid.“

Eesti motoringraja meistrivõistluste hooaeg algab 20. mail, enne seda läheb Vihur Motosport meeskond treeninglaagrisse Tšehhis. Laager toimub 13.-19. aprillil ja praegu käibki kiire töö, et uus tehnika selleks korralikult ette valmistada.

Sarnaselt eelmise aastaga jätkab Vihur Motosport tööd noorte ja lastega. Ka sellel aastal toimuvad treeningud auto24ringil päris algajatele. Kuna pocketbike sarjast on juba esimesed sõitjad välja kasvanud, siis neile ja paljudele teistele toimub tänavu sellele lisaks ka juba suuremate, Honda NSF 100 tsiklitega sõidetav sari. Sellel nädalavahetusel on Vihur Motosport väljas Tartu Näituste territooriumil toimuval Motoexotica messil. Seal saab tutvust teha meeskonna selle aasta tsiklitega, samuti saada infot laste treeningute ja võistlussarjade kohta.