Jäähokiliiga NHL-i mängud jõuavad kuuendat korda Euroopasse

"Rootslasi on NHL-is rohkem kui kunagi varem ja meil on hea meel tõdeda, et viime mängud neile koju kätte," lausus NHL-i komissar Gary Bettman.

Avalanche on tänavu NHL-is kindlalt viimasel kohal. Eelviimast positsiooni hoidvast Arizona Coyotesist jäädakse maha juba 20 punktiga. Senators on Idakonverentsis kuues.

Praeguse seisuga on Euroopas peetud 20 NHL-i põhihooaja kohtumist, neist kuus Rootsis. Uue hooaja eel on NHL-il plaanis pidada ka Pekingis kaks näidismatši Los Angeles Kingsi ja Vancouver Canucksi vahel.