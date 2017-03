Phoenix Suns pani neljapäeval välja NBA ajaloo noorima algviisiku

Phoenix saatis väljakule Tyler Ulise (21-aastane), Devin Bookeri (20), Derrick Jonesi (20), Marquese Chrissi (19) ning Alex Leni (23), viisiku keskmine vanus oli 21 aastat ja 14 päeva, vahendab ESPN.

Suns lõi üle Los Angeles Clippersi rekordi, kes pani 2010. aasta 15. novembril välja viisiku, mille keskmine vanus oli 21 aastat ja 143 päeva. ESPN tõi välja, et Sunsi viisik oli noorem seitsmest neljapäeval üliõpilasliiga NCAA turniiri raames väljakul käinud kaheksast meeskonnast.

