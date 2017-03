Kameruni väravavaht: rassistid tribüünidel rikuvad kogu Hispaania mainet

"Minu kõige hullem kogemus oli mu esimesel hooajal Espanyoli eest (2004/05 - toim.) mängus Zaragoza vastu," vahendab portaal football-espana väravavahi sõnu. "Me juhtisime võõrsil 1:0 ning kodumeeskonna tribüünil olevad inimesed hakkasid mulle igasuguseid asju ütlema. Asi läks nii kaugele, et peakohtunik küsis mu käest, kas ta peaks mängu pooleli jätma, kuid ma soovisin jätkata."

"Kaks nädalat hiljem juhtus sama asi Samuel Eto'oga, kelle suunas tehti ahviliigutusi. Ma tundsin ennast kohutavalt. Ühes mängus Madridi Atletico vastu viskasid inimesed minu suunas banaane."

"On barbaarne, et aastal 2017 peame me ikka veel sellistest asjadest rääkima," jätkas Kameni. "See peab lõppema. Ma ei saa aru, kuidas nendel inimestel lubatakse staadionidel käimist jätkata. Nad ei julgeks samu asju teha kodus või tänaval."

"Süüdi on käputäis inimesi," arvas Kameni. "Me ei saa öelda, nagu Hispaania oleks rassistlik riik, aga see vähemus rikub kogu Hispaania mainet. Need inimesed ei esinda ühegi klubi toetajaskonda. Need on inimesed, kellel on kodus igav - nad ei lähe jalgpalli vaatama mängu nautimise, vaid oma viha väljaelamise eesmärgil."