Tartu võit Noorteliiga üle pani punkti naiste ühisliiga põhiturniirile

FCR Media/Rapla ja Tallinna Ülikool alustavad play-off kohtumisi vastavalt pühapäeval ja esmaspäeval.

Põhiturniiri viimases kohtumises oli Tartu Ülikool/Kalev 63:57 parem G4S Noorteliiga naiskonnast. Anna-Gret Asi tõi tartlannade parimana 20 punkti ja kaheksa lauapalli, Nele Laurimaa lisas 14 silma ja üheksa lauapalli.

Tartu lõpetas ühisliiga kokkuvõttes kaheksanda kohaga, G4S Noorteliiga oli 11 klubi konkurentsis 10.

Laupäeval algavad ühisliiga veerandfinaalid, neist on vabad ülemise vahegrupi kaks paremat, Riia TTT ja Lappeenranta Catz. Turniiri kolmas naiskond Vega1/Liepaja on esmaspäeval külas Tallinna Ülikoolil ning Riia RSU/Merks pühapäeval Raplas. Final four peetakse 8.-9. aprillil Riias.