Tarmo Tiisler: omasugusega mängides ootame ikka võitu

"Pöidlad võiks alati pihku suruda, võitu võiks ka oodata," sõnas homse mängu stuudiovestlust vedav Tarmo Tiisler ETV hommikusaates "Terevisioon". "Küpros on selline meie masti meeskond ja kui me mängime omasugusega, ootame ikka võitu."

Martin Reimi ajajärk koondise eesotsas algas 4:0 võiduga Gibraltari üle, millele järgnesid aga 0:2 kaotus Kreekale ning 1:8 häving Belgia vastu.

"Meil ei olnud see päev," rääkis Tiisler mängust Belgiaga. "Saime kinnituse, et on suur vahe, kas mängime Gibraltariga või Belgiaga. Me läksime ka Belgia vastu mängima võib-olla liiga suure hurraaga ja saime nähvaka, aga õpime ikkagi oma vigadest."

"Päev enne mängu tahame alati loota, et homme on see päev," jätkas Tiisler. "Meil on kõik mehed terved, keegi ei ole katki ja kõik on kohal. Mõned ei ole veel stabiilselt liigajalgpalli mänginud, aga ma arvan, et me mängime hästi, ma arvan, et sellest tuleb väga äge mäng ja me võidame."