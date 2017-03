Hamilton näitas hooaja esimestel treeningutel ülevõimu

Esimesel treeningul edestas britt soomlasest meeskonnakaaslast Valtteri Bottast 0,583 sekundiga, Red Bulli piloodid Daniel Ricciardo ja Max Verstappen jäid vastavalt 0,666 ja 1,026 sekundi kaugusele.

Teisel treeningul mahtus kahe Mercedese vahele sakslase Sebastian Vetteli Ferrari, kuid temagi kaotas Hamiltonile 0,547 sekundit. Bottas oli tiimikaaslasest 0,556 sekundit aeglasem, vähem kui sekundi kaotas Hamiltonile ka teine Ferrari piloot Kimi Räikkönen.

Kolmas vabatreening sõidetakse Melbourne'is Eesti aja järgi homme varahommikul, kvalifikatsioon algab kell 8 ning lõppsõit pühapäeval samuti kell 8.

