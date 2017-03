Igihaljas Buffon jõuab tänases valikmängus võimsa tähiseni

"See on tohutu rõõm," vahendab BBC Buffoni, kelle jaoks on õhtune mäng 168. Itaalia koondise särgis, sõnu.

999 professionaalses mängus nii Parma, Torino Juventuse kui Itaalia koondise eest on Buffon endale lasknud lüüa 799 väravat.

1995. aastal Parma eest 17-aastasena debüteerinud Buffon tõmbas Itaalia koondise särgi esimest korda selga kaks aastat hiljem, pärast Juventusega liitumist 2001. aastal on Buffon Torino klubi esindanud 612. korral.

2006. aastal Itaalia koondisega maailmameistriks tulnud Buffoni sõnul kavatseb ta Venemaal toimuva MM-i järel karjääri lõpetada. Igihaljas puurivaht lisas, et võib mänguga hüvasti jätta üsna meeldejääval moel. "Võib-olla teen ma Zidane'i ja löön kedagi peaga," naljatles Buffon.