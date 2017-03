Eesti meistreid kasvatav laste hobikardisari alustab viiendat hooaega

Sel aastal koosneb auto24 Talendid Rajale sari kaheksast etapist, mis toimuvad peamiselt hobikardiradadel Tallinna ümbruses. Üks etapp sõidetakse ka Kuningamäe kardirajal Põltsamaal. Osalema oodatakse kõiki kuni 14-aastaseid tehnikaspordisõpru.

„Sari on sellisel põhimõttel üles ehitatud, et käed taskus saab kohale tulla," sõnas sarja peakorraldaja Martin Harak ERR-ile. "Kiivrid, kindad, kardid saab võistleja kohapeal, ise midagi omama ei pea. Parimatele on ette nähtud auhinnad – iga etapivõit talendisarjas võrdsustub täismahus osalemisega ühel Eesti meistrivõistluste etapil."

Nelja aasta jooksul on talentide sarjast sirgunud neli Eesti meistrit ning kokku on rajale toodud peaaegu 250 noort võidusõiduhuvilist.

„Kui me viis aastat tagasi seda sarja alustasime, ei oleks me oma kõige helgemaski unenäos osanud unistada sellest, et meil on viie aasta pärast nõnda palju Eesti meistreid," oli Harak uhke. "Senise nelja aastaga oleme tõestanud, et seda sarja on vaja ja et see sari suudab ka edaspidi väga edukalt noori tehnikahuvilisi toota.“

Esimene etapp sõidetakse sellel pühapäeval Laagris Triobeti kardikeskuses.