Martin Reim: oleme rahulikult taktikalisi trenne teha saanud

Eesti jalgpallikoondis on laupäeval Küprosel peetava MM-valikmängu ootuses. Viimased päevad on oldud laagris Kreekas, täna õhtul jõuti mängupaika Küprosele.

Alates pühapäevast oli koondis laagris Thessalonikis, kust täna lennati mängulinna Nicosiasse. Koondis on saanud olla koos tavapärasest pikemat aega ja murul treenimine on suureks abiks olukorras, kus mitmete Põhjamaades mängivate koondislaste hooaeg pole veel alanud ja Eesti liiga mängijad seni treeninud vaid kunstmurul.

„Kuna meil oli võimalus paar päeva pikemalt koos olla kui tavapäraselt, saime rahulikult taktikalisi trenne teha, kus tuleb vahepeal väljakul seista ja asju lahti seletada," kommenteeris koondise peatreener Martin Reim olukorda. "Tallinnas oleks praeguste ilmadega see väga keeruline olnud, kõik oleks kiirustanud ja rabistanud. Siinne päevane aeg on võrdne meie suvega, mängijatel on hea harjuda enne mängu natukene soojemas, et me ei annaks seda eelist vastasele.