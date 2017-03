Gert Kullamäe: kaitses tegutsemisele läks liiga palju auru

Viigiga lõppenud avamängu järel oli Tartu korduskohtumises enamuse mängust kaotusseisus, juhtima pääseti neli minutit enne normaalaja lõppu, aga seisul 66:66 mindi ikkagi lisaajale. Lisaaja alguses sai Tartu viiega ette, aga kohtumine kaotati lõpuks 75:82. Tartu tabas kolmeseid vaid 21-st kolm, Eesti klubi edukaim oli Maks Konate 18 punkti ja 13 lauapalliga. Tartu mängib nüüd Balti liiga kolmandale kohale Kalev/Cramoga.

„Mis täna alt vedas, kuidas ma ütlen, liiga palju auru läks kaitses mõtlemisele ja tegutsemisele," ütles Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe telefoniintervjuus ERR-ile. "Visketabavus oli... kolmesed ei läinud kuidagi sisse ja vabavisetel andsime ka punkte ära. Need on need asjad, mis jäävad kripeldama, see on selline tasavägine ühe-viske-mäng, kus pisikesed nüansid loevad. Kogu austus ja respekt kuttidele, võitlesime kõvasti ja kellelegi pretensioone ei ole."