Juhkami ja Teppani koduklubi sammus Austrias kindlalt finaali

Tiitlikaitsjal Innsbrucki Hypo Tirolil poolfinaalseerias probleeme ei tekkinud, kui põhiturniiri kolmandale meeskonnale Waldvierteli SG Raiffeisenile loovutati kolmes vaatuses vaid üks geim, mis kaotati eilses 3:1 (21, -21, 18, 17) võidumängus, kirjutab volley.ee.

Üleplatsimängijana 24 punkti kogunud Juhkami realiseeris 34-st tõstest koguni 22 (65%) ja lisas võitu kaks pallinguässa. Lisaks üldisele punktisummale oli mängu parim ka Juhkami kasutegur +11. Miinuspoolele saab kanda vaid kuus pallingueksimust. Kolmes esimeses geimis mänginud Teppan kogus rünnakul kuus (33%), blokis ühe ja pallingul samuti ühe punkti.

Juhkami sõnul oli eilne vastasseis seeria kõige võitluslikum: "Poolfinaalseeria viimane mäng oli kvaliteedilt kõige parem. Usun, et vastane tegi eile hooaja parima esituse ja nad hakkasid meile kõvasti vastu. Mängu lõpus panime oma paremuse siiski maksma."

"Finaalseerias on kindlasti oodata väga head vastasseisu ja lihtsalt meile midagi tulemas ei ole. Eelmisel aastal oli finaalseeria vahepeal 2:2 viigis, kuid lõppes 4:2 Innsbrucki kasuks, millest võib järeldada, et vastane (suure tõenäosusega Bleiburgi SK Posojilnica Aich/Dob - toim.) tahab hirmsasti tiitlit endale. Usun, et oleme siiski favoriidid, aga samas Rakvere meeskond näitas möödunud nädalavahetusel, et kedagi ei tohi alahinnata. Ootan põnevat seeriat ja ei usu, et see minimaalse nelja mänguga lõppeb," vaatas Juhkami ette finaali poole.