Neymar tahaks Klavani klubikaaslast Barcelonasse

Neymar usub, et just Ragnar Klavani meeskonnakaaslasest pallivõlur sobiks Barcelona mängustiiliga suurepäraselt.

"Premier League'i mängija, keda sooviksin Barcelonasse, on Philippe Coutinho. Usun, et Coutinho on mängija, kes sobiks Barcelonasse ideaalselt," vahendab Soccernet Neymari portaalile Goal öeldud sõnu. Neymar on varemgi avaldanud, et sooviks Coutinhot enda meeskonnas näha.

Coutinho on sel hooajal löönud Liverpooli eest kuus väravat, Coutinho ja Neymar koos on aga Brasiilia koondise juhtinud MM-valiksarjas Lõuna-Ameerika tsooni liidriks.