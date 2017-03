FCI mängib homme 27-kordse Soome meistri vastu

„Mäng HJK vastu on ettevalmistus meie suvisteks Meistrite Liiga mängudeks ja samas on hea võimalus vaadata meie mängijaid rahvusvahelisel tasemel, arvestades sellega, et meie koondislased on hõivatud rahvuskoondise juures," sõnas FCI peatreener Aleksandr Puštov klubi kodulehele.

FCI treeningutega on liitunud ka Jevgeni Harin, kes on klubi sõnul praktiliselt oma vigastusest ja operatsioonist taastunud.