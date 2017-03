Snuukrimängija Andres Petrov: olen kindel, et pääsen proffide hulka

Allajäämine oli valus, sest kaheaastase pääsme proffide hulka teenis ainult turniiri parim, ehk lühidalt öeldes – võitja võttis kõik. Petrov on nüüd kolmel järjestikkusel EM-il jõudnud vähemalt poolfinaali, kuid täistabamus seni veel puudub. Julgustav on aga see, et nende turniiride lõikes näeb 20-aastane Petrov oma mängus selget arengut.

„Minu mäng arenes väga kiiresti ja kuigi see näeb välja, nagu oleksin iga kord kolmas ja finaal oleks vaid üks samm edasi, näen, et juurde on tulnud palju enesekindlust ja stabiilsust," sõnas Petrov intervjuus Vikerraadiole. "Viimasel turniiril tegin kõige rohkem seeriaid, see juhtus minuga kindlasti esimest korda ja ma olen selle üle ka uhke. Hetkel olen kindel, et saan proffide hulka, häirib aga see, et mitu aastat oli võimalus nii lähedal ja ma ei saanud ikka seda kätte. Snuukrimängija elu kõige suurem ja olulisem etapp ongi amatööride staatusest pääseda profistaatusesse.”

Petrov näitas Küprosel head stabiilsust, sest lisaks jõudis ka samas peetud juunioride Euroopa meistrivõistlustel nelja parema hulka. Kuigi esmapilgul võib tunduda, et juunioride ja täiskasvanute Euroopa meistrivõistlused on oma tasemelt võrreldavad, siis tegelikult tähendab täiskasvanute EM hoopis erinevat kvaliteeti. Paljud Euroopa meistrivõistlustel kaasa tegevad mängijad omavad profiturniiride kogemusi. Petrovil tuli tänavu finaali jõudmiseks alistada järjest mitu sellist snuukrimängijat. Eriti suurt rõõmu valmistas poolfinaal, kus eestlane oli freimidega 6:3 parem waleslasest Andrew Paggettist.

„Selles poolfinaalis oli nii, et ma väga kõrget seeriat ei näidanud ning tema ka mitte," rääkis Petrov mängust. "Paljudes frame'ides oli meil taktikaline mäng ja selles suhtes näitasin vist oma elu parimat. Sellist mängijat taktikalises mängus võita on väga suur ja hea tulemus, sest ta oli kümme aastat järjest proff. Ma ei lootnudki, et ma teda võidan, võib-olla selle pärast tuligi mul rohkem julgust.”

Õnneks ei pea Petrov profikaardi teenimiseks tingimata aasta aega ootama, et siis Euroopa meistrivõistlustel uuesti proovida. Võimalusi on Eesti mängijal teisigi. Snuuker on üha enam populaarsust võitev spordiala ning maailma paremate omavahelisi heitlusi saavad Eurospordi vahendusel jälgida miljonid televaatajad. Kindlasti aitaks oma profimängija Eestit laias ilmas kõvasti tutvustada, kuid positiivset oleks selles rohkemgi.

„Hetkel on see sport meie riigist väga kaugel, nii geograafiliselt kui mentaalselt," tunnistas Petrov. "Kui rohkem inimesi lihtsalt mõtleksid selle peale, et piljardiklubisse saab tulla ja seda mängu proovida... hetkel seda julgust inimestel pole.”