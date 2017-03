New Yorgis püstitati ülikonnas poolmaratoni jooksmise maailma tipptulemus

Olles harjunud kergete, tehnilisest kangast spetsiaalsete jooksuriietega, on üleminek ülikonnas võistlemisele päris hea väljakutse. Ent Estwanik tuli sellega väga hästi toime – tema resultaat 1:11.36 on nüüdsest uus ülikonnas poolmaratoni jooksmise maailma tipptulemus ja oleks korralikuks tulemuseks ka tavatingimustes. Näiteks Eestis läbis mullu poolmaratoni sellest ajast kiiremini vaid kümme jooksjat, vahendab Marathon100.com.

Estwaniki poolmaratoni rekord on 1:05.17, maratoni on ta läbinud tulemusega 2:19.55, nii et tegemist ei ole tavalise kontorirotiga, kes järsku 21,1 km otsustas joosta.

The #UnitedNYCHalf ends on Wall Street, but this is extreme ????.????. Hope you are having a great day, whether you're at work or recovering! pic.twitter.com/ooKolcQ0At