Diego Simeone loobus Atleticos jätkates 35 miljonist eurost

Alates 2011. aastast Atleticot juhendav ja varasemalt klubis kaks perioodi ka ise mänginud Simeone vaagis lahkumismõtteid pärast Madridi Realile penaltiseerias allajäämist Meistrite liiga finaalis. "Ma arvan, et pean hakkama sellest mõtlema," sõnas argentiinlane vahetult pärast finaali pressikonverentsil.

Täna ilmunud Hispaania ajalehes AS täpsustas Simeone pisut toonaseid mõtteid. "Pidin minema pressikonverentsile ja mööduma alast, kus Madridi Real võitu tähistas ja mul oli väga valus. Hakkasin mõtlema, et sellest tuleb raske aasta ja mul on keeruline mängijaid uuesti motiveerida," sõnas Simeone.

"Ma ütlesin toona, mida tundsin - et ma mõtlen selle üle. On see nii halb? Peab silmas pidama, et kui ma tahtnuks minna mõnda teise meeskonda, siis olnuks mul selleks 35 miljonit põhjust. 35 miljonit! Aga ma ei lahkunud, sest ma ei tahtnud."

Hispaania meedia teatel pakkus Simeonele möödunud suvel tööd Prantsusmaa suurklubi Pariisi Saint-Germain, kes lõpuks palkas juunis hispaanlase Unai Emery.

2011. aasta detsembrist kõrgliigast väljakukkumise äärel olnud Atletico on pärast Simeone tulekut kogenud mitmeid edukaid hetki: veel samal hooajal võideti Euroopa liiga, aasta hiljem Hispaania karikas ja kaks aastat hiljem Hispaania kõrgliiga. Lisaks jõuti Meistrite liigas finaali nii 2014. kui ka 2016. aastal.

Simeone on kolmel korral valitud Hispaania kõrgliiga aasta treeneriks.