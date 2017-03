Uut tsiklit testinud Soomer: ajad olid juba väga head

Soomer, kes sel aastal osaleb kõigil üheksal World Supersport sarja Euroopas sõidetaval etapil, sai esmakordselt proovida Ten Kate meeskonna poolt ettevalmistatud Honda CBR600RR võistlusratast. Võrreldes veebruaris sõidetud testidega oli kõige suurem muutus just mootorratta osas - K-tech vedrustus, superspordi mootor ja elektroonika ning samuti ka jalarauad ja lenksud.

Kolmest testipäevast kahel osalenud Soomer sai lisaks mootorrattale aimu ka Wil Sport Racedays meeskonna tööst ning jäi nähtu ja proovituga väga rahule. Hannes Soomer teeb hooaja esimese World Supersport stardi sarja kolmandal etapil, mis sõidetakse äsja teste võõrustanud Aragoni ringrajal.

"See oli mulle esimene kord seda superspordi Ten Kate Honda CBR600RR proovida, millega võidu hakkan sõitma ja esimesed muljed on väga head. Suhteliselt esimesest trennist sobis see kogu pakk väikeste muudatustega kätte ja üle jäi peenhäälestus," võttis noor eestlane oma esmamuljed pärast Aragoni teste kokku. "Meil jäid küll osad asjad proovimata, aga see aeg, mis me rajal saime olla, oli suund õige ja ajad olid juba väga head. Meeskond töötab väga hästi ja testiga sai selgeks, et me suudame seda infot, mis meile mootorrattaga eelnevatest aastatest kaasa tuli väga hästi ära kasutada."

„Kuna meil jäi üks päev sõitmata, siis jääb meile natuke rohkem tööd võidusõidunädalavahetuse reede peale, aga me alustame ikkagi väga heast kohast ja ma olen väga optimistlik,“ jätkas Soomer.

World Supersport sarjas jagatakse MM-punkte kõigile, kes jõuavad punktikohtadele, kuid lisaks maailma arvestusele peetakse ka Euroopa arvestust, mis siis on võistlejatele, kes osalevad vaid Euroopa etappidel. Hooaja lõpus antakse välja kaks meistritiitlit nii maailma kui Euroopa arvestuse parimale.

World Supersport sarjas on praeguseks hetkeks sõidetud kaks etappi ning sarja juhib itaallane Roberto Rolfo. Pärast Austraalias ja Tais sõidetud etappe naaseb karavan Euroopasse, et 31. märtsist kuni 2. aprillini sõita Hispaanias MotorLand Aragóni 5,077 km pikkusel rajal.