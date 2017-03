Valeri Nikitin: Eesti poiste vigadeks on prahtvõtted ja liigne trügimine

Oma elu Rootsi kolinud Nikitin elab kaasa oma endise maadlusklubi Juhan tegemistele, kuid tunnistab, et tema südameasjaks on siiski rootslaste areng ning saavutused. "Kui vastased on tugevad, siis on mul oma poistega odavam eestlaste juurde sõita kui kuskile Euroopasse. Lisaks on eestlastele odavam treenereid koolitada, kui paari poisiga mööda maailma laagreid madistada. Õppige parem kohapeal asju korralikult tegema," andis Nikitin maadlusfestivali pressiteate vahendusel sõbraliku soovituse.

"Eesti poiste põhiline viga on prahtvõtted ja liigne trügimine, osad kompenseerivad oskuste nappust jõusaaliga. Eriti on see paista nende peal, kes alustasid spordiga 90-ndate lõpul ja hiljem. Üksteise vastu hoitakse aktiivset seisakut, mille eest võib kohtunikult juba punkti teenida. Maadluses tuleb minna võttesse, hoida haardeid ning sealt edasi liikuda Palju on pusimist, ei osata haardeid lõhkuda ning rünnakuga jätkata. Maadlusele ei tee selline asi au, seda jälgida on üksluine ja igav. Eriti hakkab see silma raskekaalus, kus lunastatakse puudujääke tõste ja vedudega parteris," avameelitses endine maadlusäss.

Nikitin leiab, et tema asi pole kellegi töö peale näpuga näidata ning pakub lihtsalt võimalust tema kogemustest õppida. "Saatsin Maadlusliidule erinevad teemad ning käime need koolitusel läbi. Kui millegi vastu on sügavam huvi, siis võib mõelda ka järgmiste töötubade peale. Soovin, et kõik saaksid terminitest ühtmoodi õigesti aru – mis on võttesse minek, haardes hoiak, haarde lõhkumine, ründamine, kaitse ja palju muud. Püüan näidata, et vastase erinevatele võtetele on vähemalt viis või kuus kaitset olemas. Hetkel on pigem nii, et see, kes võistlusel esimesena tegema hakkab, võidab. Väga harva saab kaitsja aru, et võiks ka ise rünnata. Proovin neid müüte lõhkuda ja selgitada, millisel juhul on võte ohtlik ja kust tasub oma asja kaitsmise asemel edasi teha."

Tallinn Open 2017 - Kristjan Palusalu Noorte Maadlusvõistlusele lubab Nikitin kaasa elada publiku ridades. "Tase tuleb kõva, tegemist on kvaliteetse, kuid väga pika võistlusega, sest rahvast on palju. Kasahhid ja venelased, valgevenelased, armeenlased ja teised jäävad Eestisse ka laagrisse, neile on soodsam sama raha eest terve meeskonnaga Tallinnas olla kui mõne esindajaga Euroopas. Teised saavad seeläbi rammu katsuda tugevate sparringupartneritega. Tulen kindlasti vaatama, kuid rootsi poiste mati ääres juhendamine jääb seekord teistele."

Estonian Wrest Fest koosneb kahest suuremast võistlusest ja maadluslaagrist. Mõlemad spordiüritused on pühendatud Kristjan Palusalule. Esimene leiab aset 31. märtsist kuni 2. aprillini Tallinnas Saku Suurhallis ja on mõeldud kuue kuni 20-aastastele noortele. Teine võistlus peetakse Maadlusliidu ja Eesti Spordiseltsi Kalev eestvedamisel aprillikuu teisel nädalavahetusel juunioritele ja täiskasvanutele Tartus Maaülikooli spordihoones. Kavas on nii kreeka-rooma kui vabamaadlus. Kahe võistluse vahele jääb laager, milles eestvedajaks on Tallinnas tegutsev klubi Korrus3.