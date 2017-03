VIDEOD | Väljakule jooksnud iguaan peatas Miami tenniseturniiril mängu

Kunagise maailma 2. reketi, sakslase Tommy Haasi ja endise juunioride maailma esinumbri, tšehhi Jiri Vesely (ATP 54.) avaringi kohtumise otsustavas setis seisul 3:3 tuli mängu vaatama iguaan,

Pukikohtunik soovis mängu küll jätkata, kuid Vesely ütles, et ei suuda niimoodi keskenduda.

Iguaan ronis esmalt ühe tabloo otsa ja kui teda püüti kinni võtta, jooksis üle väljaku ja läks teise tabloo otsa. Lõpuks saadi piletita pealtvaataja kätte ja mäng sai jätkuda.

Eelmise aasta vigastuse tõttu vahele jätnud ja maailma edetabelis 1022. kohale langenud 38-aastane Haas jõudis koos iguaaniga ka selfi teha.

Üle kahe ja poole tunni kestnud kohtumise võitis lõpuks 23-aastane Vesely 6:7 (5), 6:3, 7:5.

