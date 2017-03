Brasiilia treener annab Klavani klubikaaslasele võimaluse

"Firmino on tegutsenud hästi, sealjuures löönud [tänavu] kolm väravat ja õigustanud oma valikut," lausus peatreener Tite enne matši. Brasiilia loodab Uruguai pealinnas Montevideos jätkata oma praeguseks seitsmemängulist võiduseeriat.

25-aastane Firmino on löönud 13 koondisemänguga viis väravat, kuid käimasoleva valiktsükli jooksul on ta viibinud platsil kõigest 33 minutit (1 värav). Liverpooli eest on ta aga sel hooajal Inglismaa kõrgliigas skoorinud üheksa korda.

Pärast 12. vooru asub Brasiilia 27 punktiga valiktsooni liidrikohal ja Uruguai on 23 punktiga teine. Aasta eest kohtuti Brasiilias ja toona lõppes mäng 2:2 viigiga. Gabriel Jesus on viie väravaga Brasiilia valiktsükli resultatiivseim.