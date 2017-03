TÄNA | Kas Tartu pääseb teist aastat järjest Balti liiga finaali?

Esimene kohtumine Tartus lõppes 88:88 viigiga ja seega on võimalused teise mängu eel lahtised, kuid koduareeni näol on eelis kindlasti leedulastel.

"Ma olen rahul lõppresultaadiga, selle pealt on hea Leetu edasi minna," sõnas Tartu Ülikooli peatreener Gert Kullamäe esimese mängu järel. "Me oleme sellises olukorras olnud ja loodetavasti saame hakkama. Loomulikult, kui välismängul lasta endale 88-90 punkti visata, siis oleks meil väga raske ja ma ütleks, et isegi ebareaalne."

"Me peame kaitses tegema teatud kindlad korrektuurid teatud mängijate vastu. Ma ütlen veel kord, et teoorias oleme kõik kõvad, aga praktika ei toimi, sest mängija on hea ja viskab sisse. Ma arvan, et saame kaitses mingid asjad paremaks teha."

Kohtumise võitja pääseb finaali, kus ootab juba teine Leedu klubi Prienai Vytatutas, kes lükkas esimeses poolfinaalis konkurentsist Kalev/Cramo.

Tartu meeskond mängis Balti liiga finaalis ka mullu, kui jäi 74:81 alla Šiauliaile, kes on kolmel eelneval aastal karika koju viinud. Turniiri esimestel aastatel jagasid esikohad Kaunase Žalgiris ja Vilniuse Lietuvos Rytas, korra (2013) on tulnud tšempioniks ka Läti klubi Ventspils.