FOTOD | Mihkel Räim sai Belgias 123. koha, Kelly Kalm 115.

Ühepäevasõidu võitis belglane Yves Lampaert (Quick-Step Floors), kellele 39 sekundi kaugusel järgnesid kolm meest: eksmaailmameister Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Aleksei Lutsenko (Astana) ja Luke Durbridge (ORICA-Scott).

"Anti luba jooksikute hulka proovida, panin pea valmis selleks ning olin "actionis" sees. Nüüd, peale sõitu, mõtlen, et oleksin võinud isegi aktiivsem olla," kommenteeris Räim oma Facebooki lehekülje vahendusel.

"Liikusin koos meeskonnakaaslasega ettepoole, poiss ründas ning mõtlesin endamisi, et kui ta kätte saadakse, siis on minu kord. Kahjuks või õnneks sai ta eest minema. Tegelikult ikkagi õnneks, täna pidime ees olema ja täideti ülesannet ilusasti."

Pärast seda sai Räime sõnul natuke hinge tõmmata, väike peatus tehtud ja keha kergendatud. "Samuti käisin korra auto juures sõidukinga vahetamas. Ma päris täpselt aru ei saanud , mis juhtus, kuid parema jala kand oli kuidagi liialt sissepoole ning käis vastu. Põlv hakkas ka veidi valu tegema, kuna see polnud mu loomulik positsioon. Grupp sõitis rahulikult ja oli kindlam ära vahetada, kuna sõit ikkagi päris pikk."

"Pidin enne esimesi künkaid paari tiimikaaslast possale aitama ja tegin seda. Kindlasti oleks saanud paremini. Üldse oli imelik sõit, vahepeal oli hea power, siis päris nukker seis jne. Võimalik, et ei laadinud ennast sõidu ajal piisavalt. Vahepeal läks tunne nii heaks, et mõtlesin isegi tõusu peal rünnakutega kaasa minna. Siiski lõpp oli minu jaoks päris raske ja viimased 30 km sõitsin tahtejõu pealt. Oli raske sõit, kuid usun, et olen paremaks suuteline. Isegi selle taseme juures."

Samas toimunud naiste sõidu (Waregem - Waregem; 114,4 km) võitis soomlanna Lotta Lepistö (Cervelo-Bigla; 2:55.40). Kelly Kalm (Isorex) kaotas talle 9.49 ja sai kirja 115. koha.