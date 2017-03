Suurepärast servitõrjet näidanud Kontaveit pääses Miamis 58 minutiga edasi

58 minutiga vastase alistanud Kontaveit murdis seejuures jaapanlanna kaheksast servigeimist lausa seitse. Esimesest servist võitis eestlanna 25-st 21 ehk 80% punktidest. Jaapanlanna protsent oli poole väiksem (12/40 ehk 40%).

Järgmises ringis ootab eestlannat juba paigutatud mängija ehk Jekaterina Makarova (WTA 35.), kes varem omavahel kohtunud ei ole. 28-aastane venelanna on jõudnud Suure Slämmi turniiridel kahel korral poolfinaali (USA lahtised 2014, Austraalia lahtised 2015), kuid suurem edu on saatnud teda paarismängus, kus on tulnud esikohalt Prantsusmaa (2013) ja USA lahtistelt (2014) ning Rio de Janeiro olümpiavõit.

Sel aastal jõudis Makarova Austraalia lahtistel neljandasse ringi, aga ülejäänud turniiridel teda suur edu saatnud ei ole, kui välja arvatud veebruaris Dubais saavutatud võit toona maailma edetabelis viiendat kohta hoidnud slovakitar Dominika Cibulkova üle.