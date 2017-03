Gert Kullamäe Tartu viimasest täiendusest: väga positiivne tüüp

Ukrainast tulnud 202 pikk ääremängija Maks Adam Konate on Tartu Ülikooli meeskonna eest pidanud Balti liigas kolm mängu. Poolfinaalseeria avamatšis leedulaste Pieno Žvaigždesi vastu mängis ta 16 minutit, viskas 6 punkti ja võttis 4 lauapall. Ta on sündinud Donetskis ja pole välimuselt tüüpiline ukrainlane, sest ta isa on pärit Burkina Fasost.

"Minu isa on Aafrikast ja ema Ukrainast. Kaua aega tagasi tuli isa Ukrainasse, et õppida ülikoolis, kus siis kohtus minu emaga. Selline lugu," selgitas Konate oma päritolu.

Kolmapäeval 26-aastaseks saanud Konate tuli Tartusse Ukraina Superliiga resultatiivsema mängijana. Tal on kogemus nii eurosarjast kui Ühisliigast. Korvpalli juurde sattus ta üsna juhuslikult.

"Vanemad küsisid, et kas tahan mängida jalgpalli või korvpalli? Valisin korvpalli. Mängisin Ukrainas, Venemaal, Valgevenes ja seda hooaega alustasin Ukrainas," sõnas ääremängija.

Gert Kullamäe sõnul on uus leegionär kaitses tubli, rünnakul veidi ühekülgne ja klubi peab veel õppima tema oskusi kasutama.

"Mäng mänguks. Esiteks, ta on väga positiivne tüüp. Punkt kaks, ta muudab treeningud kvaliteetsemaks. Meil on nüüd edurivis ikkagi neli mängijat ja väikesed saavad oma õigel positsioonil mängida,"

Balti liiga otsustava poolfinaali peab Tartu meeskond homme Leedus.