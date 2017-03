Alar Varrak: me lihtsalt kustusime ära teisel poolajal

Vähem kui nädal tagasi Balti liiga poolfinaali avamängu kodus kuue punktiga võitnud BC Kalev/Cramo jaoks arenesid korduskohtumises Leedus mängusündmused soodsalt kuni teise poolaja keskpaigani. Kalev läks võõrsil Prienai Vytautase vastu kiiresti juhtima, kasvatades korraks vahe 14 punktile - poolaeg võideti 35:29.

"Kaitses üldjoontes asi toimis ja meestel oli särtsu ja kõike. Aga me lihtsalt kustusime ära teisel poolajal," selgitas Cramo peatreener Alar Varrak ETV spordiuudistele.

Prienai pääses kodus esmakordselt juhtima kolmanda veerandaja lõpus, aga edasi nende edu mõnda aega vaid kasvas - parimal juhul 17 punktile. Ja ehkki Kalev võitles lõpuni, kaotati korduskohtumine 77:88 ning kahe mängu kokkuvõttes jäi viiega peale finaali pääsenud Prienai.

"See oli üks tiitel, mis meil oli täitsa reaalne olnud hea mängu puhul võita, aga libises käest. Me neid otsuseid enam tagasi võtta ei saa, mis me oleme teinud, aga oleksin pidanud juba mitu nädalat suurema rotatsiooniga mängima. Tähtsad mängud ja lõpuks jäin lootma ikka nendele meestele, kellele me panustanud oleme viimastel nädalatel," raputas Varrak endale tuhka pähe.

Vastastel jõudsid kahekohalise punktisummani viis mängijat, neist Regimantas Miniotas viskas 21 punkti. Pronksimängudel jätkava Kalevi parimana tõi Vitali Ljutõtš 19, Branko Mirkovic lisas 16 punkti.