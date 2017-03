Stan Van Gundy kritiseeris NBA mängijatele "puhkuse" andmist

57-aastane Van Gundy kirjutas sotsiaalmeedias, et tema nendest põhjustest aru ei saa, miks peaks mängijatele tervete mängude kaupa puhkust andma.

"See on veidi imelik, kuna me pidevalt räägime, kuidas tänapäeval me hoolitseme mängijate eest palju kõrgemal tasemel. Vanasti sõideti mängudele liinilendudega, pidi hommikul 4.30 üles ärkama, et lennujaama jõuda ning selliselt mängima hooajal mitu korda järjestikkustel päevadel. Polnud ühtegi toitumiseksperti ega unenõustajat. Ja mehed mängisid 82 mängu 40+ minutit iga õhtu," kirjutas Van Gundy.

"Nüüd on meil kõik hüved olemas, me suudame mängijate eest paremini hoolitseda, kuid pallurid ei suuda enam mängida? Me justkui treenime mehed paremaks ning hoolitseme nende tervise eest paremini, reisimine on läinud tunduvalt mugavamaks... Ma ei tea, minu jaoks asjad ei klapi. Aga ju ma pole piisavalt nutikas, et aru saada," ironiseeris treener.

Vanematele staaridele raske põhiturniiri graafiku vältel vajaliku vabade päevade andmine pole NBA-s midagi uut ning eriti osavalt on seda läbi aastate kasutanud San Antonio Spursi legendaarne loots Gregg Popovich. Tänavu on aga see asi kuidagi eriliselt tähelepanu alla sattunud ning klubisid on hoiatanud ka NBA komissar Adam Silver.