U-21 jalgpallikoondis sõitis Suurbritanniasse 20 mängijaga

Eestis äsja alanud kalendrikevad oma võimalustega on kaugel sellest, et kodustel, osalt veel jääga kaetud veekogudel, sõudjatele kvaliteetseid treeningtingimusi lahendada. Nii on kõik tipptegijad ja paljud nooredki harjutamas tuttavaks saanud Horvaatia mägikülas Skradinis, kus mahukaid veekilomeetreid kogudes algavaks hooajaks valmistutakse.