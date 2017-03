VIDEO | Hendrik Themas on võidulainel, kuid ees ootab tugev lätlane

Eelseisval Xplosioni õhtu ühes peamatšis ootab Hendrik Themast ees aga juba palju keerulisem vastane Stas Makarenko, kes saabub siia Lätist. Makarenko on pidanud maha 14 matši, millest võitnud 11, seevastu Themase profirekord on 8 matši, millest on ta võitnud 5 ning 3 viimast järjestikku. Matš saab olema XFS reeglite järgi (Xplosioni oma kickboxingu reeglid), kehakaalus kuni 81 kg.

„See matš saab Hendrikule kindlasti olema juba tõsisemaks proovikiviks, sest vastane on temast kogenum ning sama tugeva võitlejahingega. Siiski, treenides Hendrikuga igapäevaselt koos, olen kindel, et ta pakub vastasele võrdväärset konkurentsi tänu oma tänasele tippvormile. Väga suur tõenäosus on, et Hendrik oma võitudeseeriat jätkab,“ kommenteeris eelseisvat matši võistluste peakorraldaja Mirkko Moisar.

Üritus toimub TTÜ Spordihoones aadressil Männiliiva tänav 7, Tallinn. Xplosioni poksigaala avab vaatajatele uksed kell 19:00 ning show algab kell 20:00.

Hendrik Themase ja Mantas Stankisi matši helgemad hetked: