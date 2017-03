Rahvusvahelisse treeneriteprogrammi valiti Eestist Martin Rausberg

Eestis on FECC programmi läbi käinud või seda tegemas koos Rausbergiga hetkel 12 treenerit.

FECCi näol on tegemist kolmeaastase projektiga, kus 60 treenerit kõikjal Euroopast, igal aastal, seitsme päeva jooksul, lisaks loengute kuulamisele, vaatavad ja võtavad osa ka näidistreeningutest ning sooritavad iseseisvaid töid Euroopa ja maailma juhtivate treenerite ning spetsialistide juhendamisel.

Lisaks tavapärasele õppetööle loenguruumis ja pallisaalis on koolituse üheks suurepäraseks lisaväärtuseks võimalus kaasa elada ning jälgida korvpalli ja mängijate arengut igal aastal vastavalt ühel noorte suurturniiril, vastavalt U16, U18 või U20 Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril.

Martin Rausberg omab praegu treeneri V taset. Ta on tallinlane, saab suvel 29-aastaseks ning pärineb võiks öelda korvpallidünastiast. Ema Reet Rausberg on tunnustatud noortetreener, õde Kati Rausberg endine tippmängija, koondislane. Martin Rausberg ise kuulub Saku I liiga liidermeeskonna Betoonimeister/Tskk/SK Nord juhtmängijate hulka.

Martin ise enda kohta: "Alustasin treeneritööd 2013. aastal Tiit Soku KK/SK Nord klubis. Praeguseks olen ma seal U12 peatreener, U10 treener ja lisaks siis veel U18 noormeeste koondise mänedžer/abitreener (seal ka siis läheb neljas aasta - kaks aastat olin Rait Käbini ja Olari Naritsaga, eelmisel aastal Rauno Pehka ja Toomas Kandimaaga ja sel aastal siis Vaido Rego, Indrek Reinboki ja Gert Kullamäega)."

Ta jätkas: Enese harimine on igale treenerile vajalik, kasulik. Paremat programmi kui FECC on keeruline leida, nii et just sellepärast on mul eriti hea meel. Ning mul läks hästi, sest näen koolitusel olles Eesti poisse U16 A-divisjonis mängimas ja võibolla siis järgmine aasta U18 kutte samuti."

FECC programmis saab osaleda igast riigist vähemalt üks treener, kuid võimalusel kuni kolm. Üks koht on igale riigile garanteeritud, ülejäänud kohad jaotatakse riikide vahel. Seni on Eestist FECCi kolmeaastase tsükli edukalt läbinud: Indrek Ruut, Alar Varrak, Rait Käbin, Janne Rits, Märt Raam, Tanel Einaste, Indrek Reinbok, Rauno Pehka ja Toomas Kandimaa ning programm on hetkel pooleli Valdo Lipsul ja Marko Parkonenil.