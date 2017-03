Hispaania ajaleht: Barcelona uue treeneri valikusse on jäänud neli meest

Hispaania ajaleht Mundo Deportivo kirjutas oma tänases numbris, et FC Barcelona praeguse peatreeneri Luis Enrique (46) suviseks väljavahetamiseks on sõelale jäänud neli meest.

Kandidaat number üks on klubi praegune abitreener, endine väravavaht Juan Carlos Unzue (49), kes on Enrique kõrval olnud juba Celta Vigo aegadest, kirjutab Soccernet.ee.

Teisena on väidetavalt viimase nelja valiku hulka pääsenud praegune Athletic Bilbao peatreener Ernesto Valverde (53). Lisaks on kaalumisel Eusebio Sacristan (52), kes praegu juhendab Real Sociedadi, kuid on varasemalt olnud Barcelona abitreener ja Barcelona duubli peatreener. Ainus mittehispaanlane selles valikus on hollandlasest Evertoni loots Ronald Koeman (54).

Kõik neli mainitud meest on oma mängijakarjääri jooksul väiksemal või suuremal määral Barcelonat esindanud.

2014. aastast Kataloonia suurklubi juhendav Luis Enrique teatas kuu alguses, et paneb suvel oma praeguse ameti maha. Barcelonaga on võitnud ta kõik tiitlid, mida ühel Hispaania klubil võimalik võita on: kohaliku liiga, karika, superkarika, Meistrite liiga, UEFA superkarika ja klubide MM-i.